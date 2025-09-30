الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

مبعوث إسرائيل بالأمم المتحدة: إذا رفضت حماس خطة ترامب فسوف "نُنجز المهمة"

منذ 4 دقائق
داني دانون مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الثلاثاء، إنه إذا رفض مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة، فإن إسرائيل “ستُنجز المهمة” وتُعيد جميع الرهائن المتبقين.

وأضاف دانون في فعالية أقيمت في الأمم المتحدة “إذا رفضوا الخطة، فإن إسرائيل ستُنجز المهمة، إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. لا يمكن أن ننتظر عودتهم. هذه ليست خارطة طريق لإعادتهم، بل هي أيضا خطة لإنهاء طغيان الإرهاب الذي أُطلق في السابع من أكتوبر”.

في حين، كشف موقع أكسيوس الأميركي أن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة شهدت تعديلات جوهرية أدخلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى تغيير كبير في بنود الاتفاق الذي سبق أن وافقت عليه الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية.

وحسب التقرير، فقد عقد نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، اجتماعا مطولا استمر 6 ساعات في واشنطن مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، إلى جانب مستشاره رون ديرمر، تمكن خلاله من تعديل البنود الأساسية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من غزة.

المقترح الجديد يربط الانسحاب الإسرائيلي بتقدّم عملية نزع سلاح حماس، ويمنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على العملية، وحتى إذا تمّ استيفاء جميع الشروط واستُكملت المراحل الثلاث للانسحاب، فإن القوات الإسرائيلية ستبقى في نطاق أمني داخل غزة “إلى أن تصبح غزة مؤمّنة بشكل كامل ضد أي تهديد متجدد”، وهذا قد يعني إلى أجل غير مسمّى.

وقد أعرب مسؤولون من السعودية ومصر والأردن وتركيا عن غضبهم من هذه التعديلات.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

