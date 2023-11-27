متظاهرون يغلقون جسر مانهاتن في نيويورك رفضا للعدوان على غزة

أغلق حشد كبير من المتظاهرين طرفي جسر مانهاتن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الشرطة الأمريكية إن المتظاهرين أغلقوا الجسر لمدة 4 ساعات أمس الأحد في أحد أكثر أيام السفر ازدحاما خلال العام، قبل أن يعاد افتتاحه أمام حركة المرور.

ودعا أكثر من ألف متظاهر إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال المظاهرة التي نظمتها منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام” التي تصف نفسها بأنها مناهضة للصهيونية.

وكانت عواصم ومدن عربية وغربية عدة قد شهدت أمس الأحد، مسيرات ومظاهرات تأييدا لفلسطين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي، مخلفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى، إلى جانب دمار واسع في المباني السكنية والمرافق الحيوية.

واحتشد مئات آلاف المتظاهرين في ساحة الطرف الأغر وسط العاصمة البريطانية لندن للتضامن مع الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي وللمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.

وشارك في المظاهرة بريطانيون من مختلف أطياف المجتمع، يتهمون حكومة بلادهم بالتواطؤ مع إسرائيل في حربها على القطاع، ويدعونها لوقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

كما شارك عشرات الأشخاص في مسيرة بالعاصمة السويدية ستوكهولم للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة والتضامن مع الفلسطينيين.

واحتشد المتظاهرون أمام البرلمان السويدي وساروا إلى مقر السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم رافعين أعلام فلسطين، ولافتات تندد بالإبادة الجماعية في غزة، وأخرى تستنكر الاحتلال وتصف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو “بالمجرم”. وعبر المشاركون في الفعالية عن انتقادهم للدعم الذي تقدمه السويد والولايات المتحدة لإسرائيل.