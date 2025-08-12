مجاعة غزة تزداد فتكاً.. 5 ضحايا جدد في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل خمس حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 227 شهيدًا، بينهم 103 أطفال. وفق البيان الرسمي ذاته.

وشددت الوزارة على خطورة الوضع الصحي في غزة بسبب نقص الغذاء وتدهور الأوضاع المعيشية التي أدت إلى تفاقم حالات سوء التغذية بين السكان، خصوصًا الأطفال منهم. وأضافت أن هذه الحالات تمثل أزمة إنسانية حادة تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ حياة السكان.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.