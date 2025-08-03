مجزرة إسرائيلية جديدة بحق المجوّعين في غزة.. واستهداف مستمر للنازحين في القطاع!

مواطنون يحملون جثمان فلسطيني استشهد في غارة إسرائيلية ليلية على مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين، في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة، 3 أغسطس 2025. رويترز

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مجزرة جديدة بحق مجوّعين عند أحد مراكز التحكم بالمساعدات قرب رفح، واستهدفت مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إن 9 استشهدوا صباح اليوم بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز مساعدات شمال رفح.

ووقعت المجزرة بعد يومين من زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لأحد المراكز القرية التي تديرها ما تسعى “مؤسسة غزة الإنسانية” الأميركية.

وبالتزامن تقريبا، أفاد مصدر في مستشفى العودة في مخيم النصيرات باستشهاد 4 شهداء وإصابة آخرين قرب مركز توزيع المساعدات في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وتواترت في الآونة الأخيرة المجازر بحق المجوّعين في محيط مراكز المساعدات التي تديرها المؤسسة الأميركية أو خلال احتشادهم في مسار قوافل الإغاثة النادرة التي تدخل القطاع.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 38 من منتظري المساعدات أمس السبت.

ومنذ تولي مؤسسة غزة الإنسانية التحكم بتدفق المساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من 1500 فلسطيني وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين بنيران جيش الاحتلال والمتعاقدين الأجانب مع المؤسسة، وفق الأمم المتحدة ووزارة الصحة في القطاع.

استهداف نازحين

في غضون ذلك، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال فجر اليوم مدرسة فيصل التي تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صوار لمصابين بينهم أطفال نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى الأمل بخان يونس باستشهاد أحد موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وإصابة 3 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم مقر الجمعية في حي الأمل غرب خان يونس.

وقال مصدر في الجمعية إن الطابق الأول في المبنى الإداري للجمعية تعرض لقصف إسرائيلي مباشر دون سابق إنذار مما أدى لاشتعال النيران في الطابق المستهدف.

كما استهدف قصف إسرائيلي دراجة هوائية بالقرب جنوب خان يونس مما أدى لاستشهاد شخص، وفقا لمصادر فلسطينية.

وفي تطورات أخرى، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنابل في شارع النفق بمدينة غزة مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال.

وفي وسط القطاع، تجدد القصف المدفعي شمال مخيم النصيرات.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 62 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال أمس السبت.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 9200 فلسطيني وأصيب نحو 37 ألفا آخرين، بحسب وزارة الصحة في القطاع.