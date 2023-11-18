مجزرة إسرائيليّة جديدة.. قصف مدرسة للنّازحين شمال غزة

يوم جديد من الحرب تشهده غزة، السبت، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته الجوية والبرية في القطاع، ويعلن يومياً تفكيك المزيد من البنى التحتية التابعة لحركة حماس. فيما الخاسر الأعظم من هذه الحرب هو الشعب الفلسطيني الذي يفتقد لأدنى مقومات الحياة، في حين لا تبدو أي بادرة أمل في وقف وشيك لإطلاق النار.

وفي هذا المجال، أفادت تقارير إعلامية بوقوع فاجعة جديدة في شمال غزة، وبالتحديد في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، التي تؤوي المئات من النازحين.

وذكر الجناح العسكري لحركة حماس أن “العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدرسة الفاخورة الواقعة في شمال غزة”.

كما ذكر تلفزيون فلسطين أنّ “الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا شمالي قطاع غزة، ما أدى الى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى”.