مجزرة بخان يونس ونسف واسع في الزيتون تمهيداً لـ"عربات جدعون 2"

ارتكبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجزرة بحق النازحين قرب خان يونس، ونفذت عمليات نسف واسعة للمباني في حي الزيتون بالتوازي مع استعدادها لبدء عملية “عربات جدعون 2” لاجتياح مدينة غزة.

فقد أفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر باستشهاد 17 شخصا -بينهم 6 أطفال- إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف فجر اليوم خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غرب خان يونس (جنوبي قطاع غزة).

ونشر مستشفى الكويت التخصصي الميداني صورا تظهر جثث شهداء، ومصابين يتلقون العلاج.

وبالتزامن، نفذت طائرات جيش الاحتلال غارات وسط وشمال خان يونس.

وعلى الأرض، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف للمباني داخل المدينة وشمالها، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وكانت منطقة المواصي المكتظة بالنازحين (غرب المدينة) تعرضت قبل ساعات لقصف من مسيّرة إسرائيلية أسفر عن استشهاد امرأة و4 أطفال.

وفي جنوب القطاع أيضا، أفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس بإصابة عدد من المجوّعين بنيران قوات الاحتلال قرب مركز لتوزيع المساعدات شمال رفح.

نسف المباني

وفي تطورات ميدانية أخرى، تعرضت الأحياء الجنوبية لمدينة غزة صباح اليوم لقصف جوي ومدفعي.

وبالتزامن مع ذلك، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 عمليات نسف للمباني السكنية خلال أقل من 15 دقيقة في حي الزيتون (جنوب شرقي مدينة غزة) وفقا لقناة الأقصى الفضائية.

وتأتي عمليات النسف الجديدة بينما تحاول الدبابات الإسرائيلية التوغل باتجاه وسط الحي تحت غطاء ناري كثيف. ويعد حي الزيتون أحد الأهداف الرئيسية لعملية “عربات جدعون 2” التي تقول إسرائيل إنها على وشك إطلاقها لاحتلال مدينة غزة.

وقد دفعت التهديدات الإسرائيلية آلاف السكان للتوجه من أطراف غزة نحو غرب المدينة وكذلك باتجاه ساحل وسط القطاع.

وإلى الشمال من مدينة غزة، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم عمليات نسف للمباني في جباليا التي تشهد منذ أيام عملية عسكرية جديدة.

وفي الوقت نفسه، ألقت مسيّرات إسرائيلية قنابل متفجرة على منازل فلسطينيين في البلدة القديمة بجباليا، بحسب مصادر فلسطينية.

ووسط القطاع، أفاد مستشفى العودة بوقوع إصابات إثر استهداف طائرات مسيّرة إسرائيلية شقة سكنية في مخيم النصيرات.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح في حين أطلقت آليات عسكرية النار قرب محور نتساريم.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت مساء أمس منزلا في مخيم المغازي القريب مما أسفر عن شهداء ومصابين.

وقد أحصت المستشفيات أمس 65 شهيدا بينهم 37 في مدينة غزة، وبين الشهداء 6 من المجوّعين جرى استهدافهم في وقت كانوا يحاولون الحصول على بعض الطعام في منطقة وسط وشمال القطاع.

ومنذ تولي ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” التحكم بالمساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من ألفي فلسطيني وأصيب 15 ألفا آخرون بنيران قوات الاحتلال والمتعاقدين الأجانب مع المؤسسة الأميركية في محيط مراكز التوزيع.

ومنذ انقلاب إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار، استشهد نحو 11 ألف فلسطيني وأصيب 45 ألفا آخرون.