مجزرة تلو أخرى.. أكثر من 100 شهيد باستهداف منزل بمخيم جباليا شمال غزة

استشهد أكثر من 100 فلسطيني بقصف طائرات الاحتلال لمنزل يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدف القصف الإسرائيلي منزل عائلة عبيد في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات، بالإضافة إلى مفقودين تتواصل عمليات البحث عنهم.

وقال مصدر طبي إن المنزل مكون من 6 طوابق، وقد انتشل عدد كبير من الشهداء، ولا يزال هناك كثيرون تحت الأنقاض، موضحا أن عدد الأطفال في المنزل لا يقل عن 50، إضافة إلى أن عدد النساء لا يقل عن 30 امرأة من أصحاب المنزل وأقاربهم الذين لجؤوا إليهم.

كما استشهد 9 أشخاص معظمهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وطالب الجيش الإسرائيلي، السبت، من سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة بإخلاء منازلهم فورا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “ندعوكم لإخلاء منازلكم فورا عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حيي الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة”.

وأشار أدرعي إلى أن الجيش استأنف “العمل بقوة” ضد حماس وباقي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.