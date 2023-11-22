الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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مجلس حكماء المسلمين يرحب باتفاق الهدنة في قطاع غزة

منذ 43 دقيقة
آثار الدمار في خانيونس في غزة

آثار الدمار في خانيونس في غزة (رويترز)

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رحب مجلس حكماء المسلمين، الأربعاء، بإعلان اتفاق الهدنة في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لمنح الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.

وجاء في بيان منشور على موقعه الرسمي: “يرحّب مجلس حكماء المسلمين، بإعلان اتفاق الهدنة في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لمنح الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

وأضاف: “يؤكد مجلس حكماء المسلمين ضرورة أن تُسهم هذه الهدنة في تيسير وصول المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بشكل عاجل، بما يخفف من معاناة المدنيين وبخاصة المرضى والأطفال وكبار السن والنساء”.

وتابع: “يشيد مجلس حكماء المسلمين بجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر وكل محبي السلام التي أسهمت في إقرار الهدنة، كما يُحيي المجلس الجهود الإنسانية والإغاثية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول العربية والإسلامية تجاه أهلنا المتضررين في غزة”.

ودعا المجلس إلى “مواصلة الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء ووقف الحروب في كل مكان من أجل سلام واستقرار الشعوب”.

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