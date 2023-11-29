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محمود عباس: لا دولة في غزة ولا دولة دونها

منذ 46 دقيقة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، أن لا دولة في غزة ولا دولة دونها، مبيناً أن القطاع يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها القوات الإسرائيلية.

وقال في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني “لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة وغزة كالقدس والضفة الغربية جزء أساس ولا يتجزأ من دولة فلسطين”.

كما أضاف عباس “ارتكبت القوات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر جرائم دولية فظيعة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشنت عدوانا همجيا، وحربا قذرة انتقامية، وجرائم إبادة جماعية، تستهدف الأبرياء”.

وتابع قائلا “ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة لوقف إجراءات الضم الصامت، والاستيطان، ووقف الممارسات اليومية للتطهير العرقي والتمييز العنصري، في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

كذلك طالب عباس بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقريره مصيره ونيل حريته واستقلاله على أرضه، وتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.

 

    المصدر :
  • وكالات

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