مسؤولة أممية: إسرائيل تستهدف الصحفيين بشكل مقصود لمنع كشف الفظائع في غزة

موظفو قناة الجزيرة يجتمعون في استوديوهات الشبكة لتأبين زملائهم أنس الشريف ومحمد قريقة وإبراهيم زاهر ومحمد نوفل وزميل آخر، الذين استشهدوا في مدينة غزة جراء غارة إسرائيلية، في الدوحة، قطر، 11 أغسطس 2025. رويترز

اتهمت المقررة الأممية المعنية بتعزيز حق التعبير إيرين خان إسرائيل باستهداف الصحفيين بشكل مقصود لمنع كشف الحقائق عن الفظائع المرتكبة في قطاع غزة.

وأضافت خلال مشاركتها بمداخلة في الوقفة التي نظمتها شبكة الجزيرة الإعلامية -اليوم الاثنين- تنديدا باغتيال الاحتلال الإسرائيلي للشهيدين أنس الشريف ومحمد قريقع وبقية طاقم الجزيرة، أن مقتل 4 صحفيين بعد أيام قليلة من إعلان بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية نيته السيطرة على غزة “ليس مصادفة”.

وعبرت خان عن غضبها الكامل من جرأة الجيش الإسرائيلي في استهداف الصحفيين، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الهجمات هو إيقاف إخراج الحقيقة وكشف الفظائع التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، أشادت المقررة الأممية بالعمل الاستثنائي الذي يؤديه صحفيو الجزيرة في أنحاء العالم، معربة عن فخرها بما أنجزه الصحفي الشهيد أنس الشريف ورفاقه من أجل إخراج الحقيقة للعالم.

وفيما يتعلق بالادعاءات الإسرائيلية، رفضت خان بشدة زعم الجيش الإسرائيلي أن الصحفي أنس كان عضوا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدة أنهم “لم يقدموا أي دليل على هذه المزاعم في هذه القضية أو قضايا أخرى حيث استهدفوا صحفيين في غزة”.

ووصفت المسؤولة الأممية الجيش الإسرائيلي بأنه “قاتل ويقوم بتجويع النساء والأطفال” وأنه “نُزعت عنه أي مصداقية”، مطالبة بضرورة إجراء تحقيق مستقل في هذه الجرائم.

وعلى صعيد الشفافية، طالبت خان إسرائيل بالسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة، متسائلة بشكل مباشر: “إذا ما زعمت إسرائيل أنهم ليسوا صحفيين ذوي مصداقية، فلماذا لا تقوم بفتح الأبواب أمام الصحفيين الدوليين؟ ما الذي تخشاه؟”.

إسرائيل تخشى الإعلام

وحذرت المقررة الأممية من أن رفض إسرائيل الاستمرار في منع التحقيق الدولي المستقل أو منع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة “سيكون مرة أخرى دليلا على ممارسات إسرائيل في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وفي تحليلها للسلوك الإسرائيلي، أرجعت خان هذا التصرف إلى الإفلات من العقاب والطريقة التي يتصرف بها الجيش الإسرائيلي لأنه يعرف أن باستطاعته القيام بما يريد دون أي تبعات.

وعلى الصعيد الدولي، دعت خان في بيانها “الحكومات النافذة والأصدقاء والحلفاء” لإسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، مؤكدة أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي باستطاعتنا أن نوقف بها هذا القتل ونوقف التجويع، وأن يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي إشادة خاصة بالصحفيين المحليين، وصفت خان العمل الذي يقوم به الصحفيون في غزة بأنه “لا يمكن أن تصفه كلمات”، لافتة إلى أن الشهيد أنس الشريف أرسل لها رسالة خلال الأسابيع الماضية شكرها فيها على دعمها وأكد التزامه الكامل بالاستمرار في نقل الحقيقة.

وأكدت المسؤولة الأممية أن هذا تحديدا ما فعله الشريف “حتى لحظاته الأخيرة” حيث قام بأداء مهمة الصحافة “النبيلة”، مؤكدة أن “الصحافة ليست إرهابا بل هي إحدى أكثر المهن نبلا الموجودة اليوم”.

وفي رسالة تشجيعية للصحفيين، أكدت خان أن الحقيقة لن يتم إسكاتها وأن العدالة ستأتي، مضيفة أنه “قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكنها ستتحقق”.

وأكدت المقررة الأممية على أن العالم “لن ينسى” عمل الصحفيين، معربة عن اعتقادها بأن الناس في غزة يوما ما سيحصلون على العدالة التي يستحقونها، وذلك سيكون بفضل العمل الذي يقوم به الصحفيون اليوم.