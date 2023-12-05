مسؤولو الصحة: استشهاد 45 شخصا في غارة جوية إسرائيلية على دير البلح

من آثار القصف على غزة

قال مسؤولون في قطاع الصحة إن 45 شخصا على الأقل استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على منازل في دير البلح بوسط قطاع غزة.

وقال إياد الجابري مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لرويترز إن المستشفى استقبل 45 شهيد جراء القصف الإسرائيلي لمنازل ثلاث عائلات في دير البلح خلال الساعة الماضية.

وفيما قال قائد كبير في الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية في غزة.

وقال قائد القيادة الجنوبية للجيش الجنرال يارون فينكلمان “إننا اليوم في أشرس أيام المعارك منذ بداية العملية البرية”.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، مشيرا إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، بينهم ضابط من وحدة المظلات.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، ونقلته هيئة البث وعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 406.