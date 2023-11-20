الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
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مسؤول أمريكي: هوكشتاين سيتوجه إلى إسرائيل لمناقشة وضع الحدود اللبنانية

منذ 8 دقائق
آموس هوكشتاين

آموس هوكشتاين

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قال مسؤول أمريكي إن آموس هوكشتاين مستشار الرئيس جو بايدن لأمن الطاقة سيتوجه إلى إسرائيل الاثنين لمناقشة قضايا متعلقة بالحدود الشمالية مع لبنان، بما في ذلك كيفية منع اتساع رقعة الصراع في غزة.

وأضاف المسؤول “هذه الزيارة تأتي متابعة لأخرى قام بها هوكشتاين الشهر الجاري لبيروت، حيث أوضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن يتصاعد الصراع في غزة ويمتد إلى لبنان”.

وأردف “سيؤكد هوكشتاين خلال وجوده في إسرائيل على أن استعادة الهدوء على امتداد الحدود الشمالية لإسرائيل له أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة ويجب أن يمثل أولوية قصوى لكل من إسرائيل ولبنان”.

    المصدر :
  • رويترز

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