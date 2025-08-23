مسؤول إسرائيلي: لا يزال لدى حماس نحو 20 ألف مقاتل

نقلت مجلة “ذا أتلانتيك” الأميركية عن مسؤول إسرائيلي أنه لا يزال لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نحو 20 ألف مقاتل، كما أن حجم الأسلحة في الضفة الغربية لا يمكن تخيله.

وقال المسؤول “نحن محظوظون لأن الأمور لم تتفاقم” في الضفة الغربية، وأقر بأن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين زاد بشكل كبير، مشيرا إلى أنه ارتفع من أقل من 90 حادثة شهريا بداية 2025 إلى أكثر من 200.

كما نقلت “ذا أتلانتيك” عن الجنرال السابق بسلاح الجو الإسرائيلي نمرود شيفر أن الإستراتيجية في قطاع غزة هي استمرار الحرب، مشيرا إلى أن ذلك “يخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية-وقد يخدم الائتلاف، لكنه لا يخدم أي أحد آخر”.

وفي سياق متصل، قال شيفر إنه “لو أن حزب الله هو من نفذ هجوم 7 أكتوبر لظل جيشنا في بيروت حتى يومنا هذا”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم عشرات الأطفال.

وبموازاة حرب غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.