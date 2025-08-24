الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول إسرائيلي: نجهل العدد الحقيقي لقوات حماس.. وشبكة الأنفاق أكثر تعقيدا مما توقعنا

منذ ساعتين
جنود إسرائيليون يعملون على دبابات بالقرب من الحدود مع غزة، 13 أغسطس 2025. رويترز

جنود إسرائيليون يعملون على دبابات بالقرب من الحدود مع غزة، 13 أغسطس 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

ألقت تقارير أميركية وإسرائيلية الضوء على المصاعب التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في تنفيذ أهدافه مع بدء المراحل الأولى لهجومه على مدينة غزة، التي يسعى لاحتلالها بعد قرابة عامين من حرب الإبادة والتجويع على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش “يجهل العدد الحقيقي لقوات حماس الموجودة في مدينة غزة”.

كما أكد المسؤول نفسه أن “شبكة أنفاق حماس أكثر تعقيدا مما توقعناه”.

في الوقت نفسه، قالت مصادر بالجيش الإسرائيلي لصحيفة هآرتس إنها حذرت الحكومة من أن “تدمير مدينة غزة فوق الأرض وتحتها كما حدث في بيت حانون (شمالي القطاع) يتطلب أكثر من عام”.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الخطة التي قدمها رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير للحكومة “تسمح بوقف القتال فور التوصل لاتفاق مع حماس”.

كما أعربت المصادر ذاتها عن تأييدها خوض المفاوضات حتى نهايتها لإعادة أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين، وقالت إنها تخشى من تعريض هؤلاء الأسرى للخطر مع بدء الهجوم على مدينة غزة، مشيرة إلى خلافات بين الجيش والقيادة السياسية في هذا الشأن.

في السياق نفسه، قالت مصادر للقناة الـ12 الإسرائيلية إن زامير أوضح أن “الجيش لا يستطيع تقدير الفترة التي يحتاجها لإخلاء مدينة غزة”، في إطار العملية الجديدة التي سميت “عربات جدعون 2”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات اللواء 401 عادت خلال الأيام الماضية للقتال في جباليا شمالي قطاع غزة، وتسعى “لاستهداف قدرات حماس وتدمير بنى تحتية عسكرية فوق الأرض وتحتها”.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- قد أقر الخميس الماضي خطة احتلال مدينة غزة التي تشمل استدعاء عشرات الآلاف من الجنود، وذلك رغم موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار.

ودانت دول عديدة ومنظمات حقوقية وإنسانية عمليات الجيش الإسرائيلي، محذرة من تصعيد دموي جديد وتهجير واسع لسكان مدينة غزة الذين يناهز عددهم مليون نسمة بمن فيهم من هُجّروا مرارا من شمالي القطاع.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: تنظيم أول منتدى ليبي أمريكي للطاقة قريبا
أقارب وأصدقاء الأسرى يشاركون في مظاهرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى الذين اختطفتهم حركة حماس، وإنهاء الحرب في غزة، في تل أبيب، إسرائيل، 23 أغسطس 2025. رويترز
احتجاجات متواصلة في إسرائيل.. وعائلات الأسرى تحاصر منازل وزراء وتبدأ بالتصعيد
من اجنماع سابق للكابينت الإسرائيلي
غزة تحت القصف
خلافات حادة داخل الكابينت الإسرائيلي حول السقف الزمني لاجتياح غزة

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!