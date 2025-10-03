الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
مسؤول إسرائيلي يحذر من قيام إيران بهجوم مفاجئ ضد تل أبيب

منذ 49 دقيقة
رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان

رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان

حذر زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض، أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة من احتمال قيام إيران بهجوم مفاجئ ضد إسرائيل، وسط استمرار التوتر بين البلدين بعد الحرب الأخيرة التي اندلعت بينهما.

وقال ليبرمان، في تدوينة على منصة إكس “من يظن أن الحادثة مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ومضلّل.. الإيرانيون يعملون بجدّ واجتهاد، يعزّزون دفاعاتهم وقدراتهم العسكرية يوميا، وقد استُؤنف العمل في المواقع النووية”، مشيرا إلى أن إعادة فرض العقوبات على طهران من قبل دول رائدة “ليست أمرا عابرا”.

وتابع “يبدو أن الإيرانيين يحاولون مفاجأتنا هذه المرة”، مخاطبا مواطني إسرائيل مباشرة “احتفلوا بعيد العرش -الذي يبدأ الاثنين ويستمر أسبوعا- واقضوا وقتا ممتعا مع عائلاتكم وأصدقائكم، ولكن كونوا حذرين وابقوا بالقرب من المناطق المحمية”.

وأضاف منتقدا أداء الحكومة الإسرائيلية “لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة إلى أن نصلح ما أفسدوه، لا يمكننا الاعتماد إلا على الجيش الإسرائيلي وعلى أنفسنا”.

ولم يتضح ما إذا كان تحذير ليبرمان -الذي تولى سابقا منصب وزير الدفاع في إسرائيل- يستند إلى معلومات استخباراتية محددة أم إلى تقدير شخصي.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي شنت إسرائيل هجوما مفاجئا على إيران استمر 12 يوما وتبادلت فيه الضربات مع طهران، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى لدى كلا الطرفين، قبل أن تعلن واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 24 يونيو/حزيران.

وفي الأسابيع الأخيرة ظهرت تصريحات متشددة من مسؤولين إسرائيليين، بينها إشارة مدير عام وزارة الدفاع أمير برعام في 15 سبتمبر/أيلول المنصرم إلى أنه “ستكون هناك جولات أخرى ضد إيران”، وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب بغزة- عشية رأس السنة العبرية (22 سبتمبر/أيلول) بضرورة “تدمير محور شرّ إيران”.

    المصدر :
  • الأناضول

