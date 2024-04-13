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مسؤول روسي: مقتل 10 أشخاص في قصف أوكراني على بلدة تحت سيطرة روسيا

منذ ساعة واحدة
قصف أوكراني على مدينة ليسيكانسك

قصف أوكراني على مدينة ليسيكانسك

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ذكر مسؤول روسي في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا اليوم السبت 13 نيسان/أبريل 2024، أن عشرة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في قصف نفذه الجيش الأوكراني على بلدة توكماك التي تخضع لسيطرة القوات الروسية.

وقال يفجيني باليتسكي، أكبر مسؤول عينته موسكو في منطقة زابوريجيا، إن 18 شخصا أصيبوا في القصف الذي وقع مساء أمس الجمعة.

وقال عبر تطبيق تيليجرام للتراسل “تم الإبلاغ عن فقدان شخصين ولا تزال عملية إزالة الحطام والبحث مستمرة”.

وقال فلاديمير روجوف وهو مسؤول محلي آخر عينته روسيا على قناته على تيليجرام إن خمسة منازل تضررت بشكل جزئي.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تلك الروايات.

وزابوريجيا هي واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلنت موسكو ضمها رسميا منذ غزو فبراير شباط 2022 رغم أن تلك المناطق ليست خاضعة بالكامل لسيطرة موسكو.

    المصدر :
  • رويترز

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