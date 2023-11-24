مسؤول فلسطيني: إسرائيل ستطلق سراح 24 سجينة و15 سجينا من القصر

قال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل ستطلق الجمعة سراح 39 سجينا فلسطينيا، من بينهم 24 امرأة و15 من الذكور القصر، في الضفة الغربية المحتلة مقابل 13 رهينة من المقرر أن تطلقها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة.

هذا وبدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر لأربعة أيام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة 24\11\2023 ومن المقرر أن تفرج الحركة الفلسطينية خلاله عن أول مجموعة من الرهائن في وقت لاحق اليوم.

كما ستتزايد المساعدات التي تتدفق على قطاع غزة المحاصر خلال أول هدنة منذ بداية الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أسابيع.

والموعد المقرر لبدء الهدنة هو السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم أيضا.