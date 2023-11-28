مسؤول: مدير المخابرات المركزية الأميركية في قطر لبحث الصراع في غزة

آثار القصف الإسرائيلي المدمر على غزة (رويترز)

قال مسؤول أمريكي الثلاثاء مشترطا عدم نشر هويته إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز موجود في العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف أن ذلك يشمل إجراء مناقشات حول الرهائن الذين احتجزتهم الحركة في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفي آخر المستجدات أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه تم تفعيل ثلاث عبوات ناسفة قرب قواته في غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.

في هذا الإطار، كشفت مصادر للجزيرة أنّ جنديين إسرائيليين أصيبا في انفجار عبوة ناسفة، شمالي قطاع غزة.

بدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية حصول انفجار عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية شمالي غزة.

يأتي ذلك فيما كانت كتائب عز الدين القسام ذكرت في بيان عبر تلغرام أنّه “نتيجة لخرق واضح من العدو لاتفاق التهدئة، حدث احتكاك ميداني شمال غزة، وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق”.

وأضافت “أنها ملتزمة بالهدنة ما التزم بها العدو”، ودعت الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة.