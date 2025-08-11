مستشار بوتين: قمة ألاسكا لن تسعد دعاة الحرب

سخر مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بعض المنتقدين للقاء المرتقب بين زعيم الكرملين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، المقرر عقده في ألاسكا في الخامس عشر من أغسطس.

Neocons and other warmongers won’t be smiling on Aug 15, 2025. Putin-Trump dialogue will bring hope, peace and global security. 🕊️ — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 10, 2025

وكتب مستشار الرئاسة الروسية، كيريل دميترييف بتغريدة على حسابه في إكس اليوم الإثنين “لن يفرح المحافظون الجدد وغيرهم من دعاة الحرب في 15 أغسطس 2025.”

كما اعتبر أن الحوار بين بوتين وترامب سيجلب الأمن والسلام العالميين، وفق قوله.

موقف أوروبي داعم لكييف

أتى ذلك فيما يرتقب أن يتباحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الخطوات المقبلة في اجتماع عبر الفيديو اليوم الاثنين، يشارك فيه وزير الخارجية الأوكراني.

وكان قادة أوروبيون دفعوا، أمس، باتّجاه إشراك أوكرانيا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، قبيل قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين في ألاسكا يوم الجمعة القادم، في محاولة لإيجاد حل للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وشددوا على وجوب أن تكون كييف جزءا من المحادثات، وعلى ضرورة مشاركة قوى أوروبية في أي اتفاق لإنهاء النزاع.

أربع مناطق

يذكر أن موسكو تطالب بأن تتخلى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، تعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة، وتطالب بسحب القوات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.

إلا أن أوكرانيا فضلا عن الأوروبيين تيقرون بأن استعادة أراض سيطرت عليها روسيا لن تحصل بالوسائل القتالية بل بالوسائل الدبلوماسية.