مسيرات شعبية تجوب إيران دعما لغزة.. قائد الحرس الثوري: إنها "حرب استنزاف"

خرج الآلاف من الإيرانيين في مسيرات برعاية الدولة اليوم السبت، للاحتجاج على قتل الأطفال والمدنيين في حرب غزة، حيث قال قائد عسكري كبير إن إسرائيل تسير نحو حتفها في حرب استنزاف.

وقال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني خلال احتجاج في العاصمة طهران نقله التلفزيون الرسمي في بث حي “تقف فلسطين في مسار حرب استنزاف… ستواجه إسرائيل هزيمة محتومة وسينتهي بها المطاف في مزبلة التاريخ”.

وأضاف سلامي “لم تنته المعركة، سيفعل العالم الإسلامي ما يجب عليه فعله. ثمة إمكانات هائلة لا تزال متبقية (لم تُستخدم)”، من دون الإشارة إلى أي تحركات محتملة من إيران للانخراط في الصراع.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات لبعض المحتجين خلال المسيرات التي انطلقت في أنحاء البلاد وهم يحملون أكفانا بيضاء ترمز إلى الأطفال الشهداء في غزة. وتأتي المسيرات قبل اليوم العالمي للطفل الذي يوافق يوم الاثنين.

واشتعل التوتر في المنطقة منذ شن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما عبر الحدود من غزة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وقتلها نحو 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة، بحسب البيانات الإسرائيلية.

ورفعت السلطات الصحية في غزة عدد الشهداء المسجل لديها أمس الجمعة إلى أكثر من 12 ألف شهيد، من بينهم خمسة آلاف طفل، جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع. وتعد الأمم المتحدة هذه الأرقام محل ثقة، إلا أنها تُحدّث الآن بوتيرة غير منتظمة بسبب صعوبة جمع المعلومات.

وناشدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت، المجتمع الدولي المساعدة في وقف “آلة القتل والإرهاب المنظم لنظام الحكم الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبة المجرمين الصهاينة أمام العدالة والقانون الدولي”.