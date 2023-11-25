مصادر أمنية: مصر تلقت من حماس قائمة بأسماء 14 رهينة سيتم إطلاق سراحها اليوم

قالت مصادر أمنية إن مصر تلقت قائمة من حركة حماس الفلسطينية بأسماء 14 رهينة سيتم إطلاق سراحهم اليوم السبت 25\11\2023.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إسرائيل أيضا إنها تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم من غزة اليوم السبت 25\11\2023.

وفي ثاني أيام الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يتوقع أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 42 فلسطينياً.

بينما تطلق حركة حماس سراح 14 أسيراً تحتجزهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما أفاد مسؤولون إسرائيليون اليوم السبت 25\11\2023.

على أن يسلم محتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر، كما جرى بالأمس، حسب ما أوضح مراسل العربية.