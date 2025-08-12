مصدر مصري مسؤول: وفد من حماس في القاهرة لمناقشة صفقة جديدة!

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة، 8 أغسطس 2025. رويترز

صرح مصدر مصري مسؤول الثلاثاء، بوصول وفد من قيادات حركة حماس إلى مصر برئاسة خليل الحية للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد المصدر لـ”القاهرة الإخبارية” أن زيارة وفد حركة حماس تأتي بعد فترة جمود شهدتها عملية التفاوض، مؤكداً أن مباحثات القاهرة تهدف إلى الدفع مجدداً نحو استئناف المفاوضات والتقدم نحو بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار..

أكد المصدر أن اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً. وأشار إلى جهود مصرية مكثفة واتصالات مع كافة الأطراف لتجاوز الخلافات، بهدف التوصل لهدنة مؤقتة بقطاع غزة. وتأتي هذه الجهود المصرية بالتوازي مع المساعي التي تبذلها القاهرة حالياً لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن مصر عرضت على حركة حماس صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها ونزع سلاحها مقابل وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح فلسطينيين.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بوصول وفد من حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لـ”بحث مبادرة جديدة تشمل صفقة شاملة لإطلاق سراح 50 إسرائيلياً (جميع الأسرى أحياء وجثثاً) ونزع سلاح الحركة”..

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، استمرار جهود التعاون والتنسيق بين القيادة السياسية في القاهرة وعمّان والتكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

أشار رئيس الوزراء، خلال رئاسته جلسة مباحثات موسعة ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة اليوم الثلاثاء، إلى جهود التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والعمل على استضافة مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى هذا الاتفاق.

والجدير بالذكر أن السلطات المصرية واصلت اليوم الثلاثاء، إرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ضمن القافلة رقم 13 المخصصة لقطاع غزة.