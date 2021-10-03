الجمعة 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر.. أكبر موزع للأقراص المخدرة في قبضة الأمن

3 - أكتوبر - 2021
عناصر من الأمن المصري-أرشيفية

عناصر من الأمن المصري-أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلن الأمن المصري إلقاء القبض أكبر موزع للأقراص المخدرة في العاصمة القاهرة، بعد التحريات والإجراءات الأمنية.

وفي التفاصيل، ضبطت مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص حال تواجده بمخزن كائن أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم، وبحوزته أكثر من 23 ألف قرص مخدر ومنشطات وأمبولات مخدرة، فضلا عن مبالغ مالية وهاتف محمول.

وبعد التحقيقات والتحريات معه، كشف عن حصوله على هذه المضبوطات من المدير المسؤول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وجراء تحريات سرية حول صاحب الصيدلية، المتهم الآخر، تم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش محل عمله وشخصه، حيث جرى ضبط كمية من الأقراص والأمبولات والأدوية المخدرة لديه، وعرض الأمر على القيادات الأمنية التي أمرت بسرعة القبض عليه، وإعداد مأمورية للقيام بالعملية، وبعد القبض عليه اعترف بمزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح، وبحوزته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، غير مسجلة بوزارة الصحة، فضلا عن كونها محظورة التداول داخل البلاد.

هذا وأشارت التحريات إلى أن حيازة الأدوية وقعت بالمخالفة للقانون، وأن المتهم يروجها على عملائه لتحقيق أرباحا غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق معهما، وأمرت بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

    المزيد من أخبار العالم

    الاتحاد الأوروبي وروسيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عقوبات أوروبية جديدة.. موسكو تحذر من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي
    حقل قمح في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا وأوكرانيا توقعان الجمعة اتفاقا لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا
    قائد القوات الجوية الأميركية أليكسوس غرينكفيتش
    قائد أمريكي كبير يحذر.. هذا ما تحضر له إيران بالمنطقة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز علي ابراهيم
    رئيس نقابة المخابز يعلن استقالته: لن أكون شاهد زور
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي