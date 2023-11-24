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مصر تتسلم دفعة رهائن من حماس وسيتم نقلهم لمعبر كرم أبو سالم

منذ ساعة واحدة
معبر رفح

معبر رفح

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أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من حماس في اتفاق الهدنة المؤقتة تم تسليمهم إلى الجانب المصري، مبيناً أنهم سيصلون إلى معبر كرم أبو سالم من رفح.

كما أبلغ مصدر أمني مصري أن القاهرة تسلمت الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين، المؤلفة من 13 فردا، استعدادا لنقلهم إلى معبر كرم أبو سالم وتسليمهم لإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وتسلم الصليب الأحمر، اليوم الجمعة، 13 أسيراً إسرائيليا وهم في طريقهم للخروج من غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس “تم تسليم الأسرى للصليب الأحمر الذي يسلمهم للطاقم المصري والطاقم الإسرائيلي المكلف استلامهم في معبر رفح”.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني أنه سيتم نقل المحتجزين من رفح إلى معبر كرم أبو سالم، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

12 من رعايا تايلاند.. إضافة إلى 13 من الإسرائيليين

قال مسؤول مطلع إنه جرى إطلاق سراح نحو 12 محتجزا تايلانديا اليوم الجمعة، بموجب اتفاق منفصل توسطت فيه قطر ومصر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مضيفا أن جميعهم من الرجال وليسوا ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل الذي يتضمن نساء وأطفالا.

وأوضح المسؤول أنه تم فتح مسار مفاوضات منفصل عندما زار وزير الخارجية التايلاندي قطر في 31 أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى اتفاق خاص مع حماس لإطلاق سراح التايلانديين.

وبدأ صباح الجمعة سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحماس في قطاع غزّة، ليليها الإفراج عن دفعة أولى من 13 رهينة من المدنيين، في أول تهدئة منذ بدء الحرب التي سقط فيها آلاف الضحايا قبل أسابيع عدة.

39 فلسطينياً

في المقابل، نشرت هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، قائمة تضم 39 اسما لأسرى فلسطينيين -15 فتى و24 امرأة- سيتم إطلاق سراحهم، مقابل الرهائن الإسرائيليين.

وتحمل هذه الهدنة بعض الهدوء لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة بعد حملات القصف الإسرائيلية العنيفة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتوصلت قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق هدنة لأربعة أيام قابلة للتجديد يتم خلالها تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة مع 150 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ، الخميس، لكنها أرجئت إلى الجمعة وهو اليوم التاسع والأربعون للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

    المصدر :
  • وكالات

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