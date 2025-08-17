مصر تحذر من فرض واقع جديد على الفلسطينيين

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، تمسك بلاده بموقفها الثابت الرافض “لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو فرض واقع جديد يستحيل العيش فيه”، مشددًا على أن القاهرة تعتبر هذه المحاولات تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية واستقرار المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر “متمسكة بوحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية”، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار كذلك إلى استمرار الجهود المصرية، بالتنسيق مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة، للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على إنهاء الحرب، مؤكدًا أن القاهرة لن تدخر جهدًا في سبيل التوصل إلى حل يوقف نزيف الدم ويحافظ على حقوق الفلسطينيين.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.