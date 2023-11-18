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مصر تدين قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة في غزة

منذ 39 دقيقة
من غزة -فرانس برس

من غزة -فرانس برس

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عبرت مصر، السبت، عن إدانتها الشديدة لقصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا في غزة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: “تدين مصر بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة”.

وأضاف: “تعتبر مصر قصف مدرسة الفاخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلا عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية”.

وتابع البيان: “تجدد مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين”.

وكان تلفزيون فلسطين أشار إلى أن وقوع “200 شهيد في القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة”.

وهذه المرة الثانية خلال شهر التي تتعرض فيه هذه المدرسة للقصف، فقد سبق أن استهدف الطيران الإسرائيلي “الفاخورة” في الرابع من نوفمبر، مما أسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة العشرات.

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