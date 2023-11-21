مصر ترفض تهجير الفلسطينيّين: قصف جنوب غزة له "هدف واضح"

أشارت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء، إلى أنّ القصف الذي يستهدف النازحين في جنوب غزة، له “هدف واضح” هو إجبار السكان على مغادرة القطاع.

وكتب المتحدث باسم الوزارة على منصة إكس قائلًا: “تعلن مصر بوضوح رفضها التام لأي محاولة تهجير قسري للفلسطينيين”.

يأتي ذلك فيما كان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قد أكد اليوم أيضًا، أن أي محاولات من شأنها أن توجد ظروفًا لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية تشكّل إخلالاً مادياً في اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.

وجدَّد الخصاونة، في بيان نشرته رئاسة الوزراء الأردنية، التأكيد على رفض الأردن أي محاولات من هذا القبيل قائلاً إنها تُعتبر “بمثابة إعلان حرب علينا، كونها تشكّل إخلالاً مادياً في اتفاقية السلام”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني بوزيرة التعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر.