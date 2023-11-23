مصر تسمح للفلسطينيين العالقين بأراضيها بالعودة إلى قطاع غزة

سمحت السلطات المصرية بعودة الفلسطينيين العالقين بأراضيها إلى قطاع غزة اعتبارا من غد الجمعة 24\11\2023.

وكشفت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية الخميس أن القاهرة وافقت على عودة الفلسطينيين العالقين من الجانب المصري بدءا من غد الجمعة 24\11\2023.

فيما أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة أن المواطنين الفلسطينيين العالقين و المتواجدين في شمال سيناء والراغبين في العودة طواعية إلى قطاع غزة يمكنهم العودة بدءا من الغد.

وذكرت السفارة أن السلطات المصرية أكدت أنه سيتم السماح بعودة باقي العالقين المتواجدين في القاهرة وباقي محافظات مصر طواعية من بعد غد السبت.

في سياق متصل، عبرت شاحنتا وقود محملتين بمئات آلاف اللترات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ليرتفع الإجمالي إلى 17 شاحنة منذ بدء السماح بدخول الوقود للقطاع، كما عبرت 10 سيارات إسعاف من المعبر متجهة إلى القطاع لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية.

ومساء أمس الخميس 22\11\2023تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن، حرص فيه على توجيه الشكر للدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة، مثمنًا الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومؤكداً رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

وأكد الرئيسان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين، كما اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن إسرائيل وحماس وافقتا على هدنة، بوساطة قطرية مصرية أميركية، مدّتها أربعة أيام قابلة للتجديد، تُفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 امرأة وطفلاً من بين الأسرى الذين تحتجزهم في غزة، مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.