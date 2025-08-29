مصر تعيد تشغيل بئر سكارب وتضيف بئر سفاير لتقليل عجز الغاز المحلي

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الجمعة إن الإنتاج بدأ من بئرين جديدتين في المياه العميقة بغرب الدلتا، مما يضيف نحو 60 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي إلى إنتاج البلاد.

ونشرت الوزارة بيانا على حسابها على فيسبوك قالت فيه “أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح شركة البرلس للغاز في إضافة بئرين جديدتين بالبحر المتوسط بمنطقة غرب الدلتا العميقة على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي بإجمالي إنتاج يصل إلى 60 مليون قدم مكعبة يوميا”.

وتسعى مصر إلى تعزيز إنتاج الغاز بعد أن لجأت بشكل متزايد إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي.

وذكر بيان الوزارة أن الخطوة جاءت “لتعزيز الانتاج المحلي للمساهمة في الوفاء باحتياجات السوق المحلي خلال ذروة الاستهلاك الصيفي”.

وأضاف البيان أن الإنتاج الجديد من بئر “سفاير ساوث سينترال دي. بي.، هو البئر الثالث ضمن آبار المرحلة الحادية عشرة لإنتاج الغاز لمشروع غرب دلتا النيل العميقة، بدأ… بنحو 50 مليون قدم مكعبة غاز يوميا” مشيرا إلى أن ذلك تم باستثمارات من شل.

وقال البيان “كما تمكنت الشركة من إعادة بئر سكارب دي4 للإنتاج بعد توقف طويل، ليضيف نحو عشرة ملايين قدم مكعبة يوميا”.

وتضطر مصر، التي كانت من قبل مصدرا في المنطقة للغاز، إلى استيراد بعض احتياجاتها من الغاز نظرا لانخفاض إنتاجها بسبب تقادم الحقول ونقص الاستثمار في حقول جديدة.

ووفقا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) بلغ إنتاج مصر من الغاز في مايو أيار 3545 مليون متر مكعب، بانخفاض يزيد عن 40 بالمئة عن مارس آذار 2021.

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي يوم الثلاثاء إن الجهود تتواصل لحفر آبار جديدة بحقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط.

وقالت الوزارة إن الإنتاج من حقل ظهر، أكبر حقل مكتشف للغاز في البحر المتوسط، تراجع ​​إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في أوائل 2024، وهو أقل بكثير من ذروته المسجلة في 2019. ولم تقدم الوزارة بيانات عن الإنتاج الحالي.

ووقعت مصر أيضا هذا الشهر اتفاقية غير مسبوقة لاستيراد غاز بقيمة 35 مليار دولار مع شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي.