مصلحة السجون الإسرائيلية تقول إنها أطلقت سراح 30 سجينا فلسطينيا

قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها أطلقت سراح 30 فلسطينيا في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء 28\11\2023 في خامس صفقة تبادل بموجب اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وذكرت مصلحة السجون في بيان لها أنه تم إطلاق سراح 30 فلسطينيا من سجن عوفر قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة ومن مركز احتجاز في القدس.

هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن 12 رهينة أطلق سراحهم من غزة اليوم الثلاثاء 28\11\2023 برفقة قواته الخاصة داخل الأراضي الإسرائيلية.

وفيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء اليوم الثلاثاء 28\11\2023، في إطار صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن المحتجزين في طريقهم إلى إسرائيل، في حين أشارت القناة السابعة إلى أنهم سينقلون عبر معبر كرم أبو سالم.

وتشمل هذه الدفعة 10 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 30 من الأسرى الفلسطينيين.

ومن المفترض أن يتكرر التبادل بالعدد نفسه غدا الأربعاء 29\11\2023.

من جانبها، نشرت حركة حماس قائمة بأسماء الأسرى الـ30 المقرر الإفراج عنهم هذه الليلة، ونصفهم من النساء، والنصف الآخر من الأطفال والفتية.