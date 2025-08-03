مظاهرات في عدة دول عربية وغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة

متظاهرون يسيرون عبر جسر ميناء سيدني خلال مسيرة للتنديد بحرب الابادة الاسرائيلية في غزة في سيدني، أستراليا، في 3 أغسطس 2025. رويترز

خرجت مظاهرات واعتصامات في عدة دول عربية وغربية تندد بحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وتطالب بوقف الحرب وفك الحصار وفتح المعابر، بعد دعوات عالمية لتصعيد الحراك.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعت إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي يوم الأحد الثالث من أغسطس/آب المقبل، نصرة لغزة والقدس والمسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين.

وشددت حماس على ضرورة استمرار التحركات الشعبية والدولية في مواجهة العدوان والإبادة والتجويع الإسرائيلي الممنهج في قطاع غزة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المغرب

اعتصم متظاهرون مغاربة أمام مقر القنصلية الأميركية في مدينة الدار البيضاء، احتجاجا على الدعم الأميركي العسكري لإسرائيل، والتجويع الممنهج الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بفتح المعابر وإدخال المساعدات، معبرين عن غضبهم إزاء ما وصفوه بالعجز الدولي إزاء غزة.

تونس

كما واصل نشطاء تونسيون، لليوم الثامن، الاعتصام أمام السفارة الأميركية بالعاصمة تونس، للتنديد بدعم واشنطن للإبادة الإسرائيلية في غزة والمطالبة بوقف الحرب والتجويع والحصار المفروض على القطاع.

وجدد المشاركون في الاعتصام، المطالبة بفك الحصار عن غزة وفتح المعابر ووقف التجويع والإبادة، ودعوا سلطات بلادهم إلى إغلاق السفارة الأميركية وطرد سفيرها.

إيطاليا

كما شهدت مدينة ميلانو الإيطالية مظاهرة ينظمها إسبوعيا نشطاء ومتضامنون للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورفع المشاركون شعارات تطالب بإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم المجاعة.

وخلال المظاهرة، وجه المتظاهرون انتقادات حادة للحكومة الإيطالية، متهمين إياها بالتواطؤ مع إسرائيل، خاصة بعد تصويت روما ضد مقترح فرض عقوبات أوروبية على تل أبيب، وذلك خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذي عُقد الأسبوع الماضي في بروكسل.

فرنسا

وفي العاصمة الفرنسية باريس، ندد متظاهرون بالصمت الدولي تجاه ما يجري من إبادة في غزة، ودعا المتظاهرون إلى فتح ممرات إنسانية إلى القطاع المحاصر ومحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، وطالبوا الوقف الفوري لجميع أشكال الدعم لإسرائيل.

بريطانيا

وفي مدينة مانشستر البريطانية، خرج ناشطون بريطانيون في مسيرة تضامن مع فلسطين جابت الشوارع، ونددوا باستمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة المحاصر واستخدام التجويع سلاحا ضد الأطفال والمدنيين.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وشعارات تدعو إلى وقف جرائم الحرب الإسرائيلية وفتح المعابر لإدخال المساعدات الانسانية الملحة. ودعا المتظاهرون الحكومة البريطانية إلى عدم الاكتفاء بالتعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، ووقف جميع أشكال التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك فرض حظر شامل على صادرات السلاح البريطانية إلى إسرائيل ووقف جميع أشكال التعاون معها.

النرويج

وخرجت في العاصمة النرويجية أوسلو مظاهرة ندد المشاركون فيها بالتجويع والإبادة الإسرائيلية لسكان قطاع غزة.

وسار المتظاهرون وهم يقرعون الأواني الفارغة التي استخدموها بحسب وصفهم رمزا للبطون الخاوية والوعود الفارغة والواقع المرير الذي يعيشه سكان غزة.

السويد

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم وبدعوة من منظمات المجتمع المدني، خرج المئات بتظاهرة تطالب بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

ألمانيا

وفي ألمانيا خرجت مسيرات جماهيرية في 10 مدن للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وندد المتظاهرون في العاصمة برلين بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبوا بوقف التجويع وسياسة الإبادة الجماعية بحقهم.

واستخدمت الشرطة الألمانية العنف ضد المتظاهرين، واعتقلت عددا كبيرا منهم.

الدانمارك

نظمت مجموعات حقوقية في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن وقفة تضامنا مع غزة، وتنديدا بالإبادة الإسرائيلية الجارية بحق سكان القطاع.

وتظاهر الناشطون تحت شعار “الجميع في الشارع من أجل فلسطين حرة” واختار المنظمون للوقفة ساحة إيسيلادن الرمزية التي تضم مقر شركة ميرسك المختصة بالنقل البحري التي يتهمها متظاهرون في الدانمارك بالمسؤولية عن نقل السلاح إلى إسرائيل.

أستراليا

وفي أستراليا، تحدى آلاف المتظاهرين الأمطار الغزيرة وساروا عبر جسر هاربور الشهير في مدينة سيدني اليوم مطالبين بإحلال السلام وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب ويعيش أزمة إنسانية متفاقمة.

وحمل بعض المشاركين في المسيرة، التي أطلق عليها منظموها اسم (مسيرة من أجل الإنسانية)، أواني طهي كرمز للجوع. وشارك في المسيرة جوليان أسانغ مؤسس موقع ويكيليكس.

وحاولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ورئيس وزراء الولاية الأسبوع الماضي منع المسيرة من عبور الجسر، وهو معلم مهم في المدينة وطريق نقل رئيسي، بحجة أن عبور الطريق ربما يُسبب مخاطر أمنية واضطرابا في حركة النقل. وقضت المحكمة العليا للولاية أمس السبت بإمكانية تنظيم المسيرة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها نشرت مئات من أفرادها وحثت المتظاهرين على التزام السلمية.

وانتشرت الشرطة أيضا في ملبورن، حيث خرجت مسيرة احتجاجية مماثلة.

إندونيسيا

وشهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا حشدا تضامنيا مع سكان قطاع غزة صباح اليوم، حيث تجمع الآلاف من الإندونيسيين في الساحة الوطنية قرب القصر الرئاسي استجابة لدعوة تحالف الشعب الإندونيسي لمناصرة فلسطين ومجلس العلماء الإندونيسي.

ورفض المشاركون سياسة التجويع واستخدام ذلك كسلاح للحرب من قبل إسرائيل، كما طالبوا المجتمع الدولي بتعجيل وقف إطلاق النار إنقاذا لأرواح سكان القطاع الأبرياء.

وكان من بين المشاركين وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، ونائبه أنيس متى رئيس حزب موجة الشعب الإندونيسي، و وزير الثقافة فاضلي زون من حزب حركة إندونيسيا العظمى وهو حزب الرئيس برابوو سوبيانتو، وكذلك نائب وزير الإسكان فخري حمزة، والأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي أميرشاه تامبونان.

ومن مشاهير الدعاة والشخصيات الدينية شارك عبد الصمد و بختيار ناصر وزيتون رسمين ودين شمس الدين وغيرهم ممثلين عن عدد كبير من المنظمات المجتمعية والجمعيات الإنسانية.

وقال وزير الخارجية :”لقد تم إرسال مئات المليارات من الروبيات وملايين الدولارات وحوالي 4400 طن من المساعدات، وهذا من أشكال العمل الملموس الذي تقوم به الأمة الإندونيسية، كما سنرسل 10 آلاف طن من الأرز إلى فلسطين في المستقبل القريب”.