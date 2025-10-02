مع انتعاش أسهم التكنولوجيا.. أسهم أوروبا تسجل مستوى قياسياً

سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا الخميس، مدعومة من الشركات المرتبطة بالرقائق بعد الارتفاع الذي شهدته نظيراتها في وول ستريت أمس، في حين واصلت أسهم الرعاية الصحية القيادية صعودها الذي بدأته في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة إلى 568.5 نقطة مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق خلال يوم تداول. وزادت معظم أسواق المال في المنطقة وكان المؤشر داكس الألماني في الصدارة بصعوده 0.7 بالمئة.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا 2.3 بالمئة، مقتفيا أثر المكاسب التي شهدتها وول ستريت الليلة الماضية. وتلقت المعنويات دعما أيضا بعد أن وقعت شركتا سامسونج للإلكترونيات وإس.كيه هاينيكس خطابات نوايا لتوريد رقائق ذاكرة لمراكز بيانات أوبن إيه.آي.

وقفز سهما إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي بأكثر من أربعة بالمئة لكل منهما ليكونا من أكثر الأسهم ربحا على المؤشر ستوكس.

وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية واحدا بالمئة، مواصلا مكاسب أمس الأربعاء عندما ساهمت صفقة بين الولايات المتحدة وشركة فايزر يوم الثلاثاء في تقليل بعض الضبابية بشأن القطاع.

وصعد قطاع السيارات 2.1 بالمئة، مدعوما بمكاسب بنسبة 3.2 بالمئة في سهم فيراري بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي توصيته لسهم شركة صناعة السيارات الإيطالية.

وسيترقب المستثمرون أيضا أي تطورات مرتبطة بالإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي من المحتمل أن يؤخر بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر صدورها هذا الأسبوع.