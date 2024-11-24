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مقتل مسلح وإصابة 3 أفراد أمن في إطلاق نار قرب سفارة إسرائيل في الأردن

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2024 9:30 صباحًا
سيارات الشرطة في شارع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، الأردن، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

سيارات الشرطة في شارع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، الأردن، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

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قال مصدر أمني ووسائل إعلام رسمية اليوم الأحد إن مسلحا قُتل بالرصاص وأصيب ثلاثة من أفراد الأمن بعد إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) نقلا عن مديرية الأمن العام أن الشرطة أطلقت النار على مسلح “أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة” في حي الرابية في عمان. وأضافت أن التحقيقات مستمرة.

ووصف محمد المومني وزير الاتصال الحكومي في الأردن واقعة إطلاق النار بأنها هجوم إرهابي استهدف قوات الأمن العام في البلاد، وقال في بيان إن التحقيقات جارية في الواقعة.

وقال شهود في وقت سابق إن الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية التي تحظى بحراسة أمنية مشددة في العاصمة عمان بعد سماع طلقات نارية.

وذكر شاهدان أن سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى حي الرابية حيث توجد السفارة.

وتشهد المنطقة القريبة من السفارة احتجاجات متكررة ضد إسرائيل. وشهد الأردن بعض أكبر الاحتجاجات السلمية في المنطقة مع تصاعد المشاعر المعادية لإسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقال مصدر أمني إن الشرطة ناشدت السكان بالبقاء في منازلهم بينما يبحث أفراد الأمن عن مطلقي الرصاص.

    المصدر :
  • رويترز

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