مقتل 3 في تحطم هليكوبتر خلال تدريب طيران بجزيرة بريطانية

منذ 48 دقيقة
علم بريطانيا

قالت الشرطة البريطانية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب رابع بجروح بالغة جراء تحطم طائرة هليكوبتر خلال تدريب بالقرب من منتجع ساحلي في جزيرة وايت اليوم الاثنين.

وأحجمت شرطة هامبشير وجزيرة وايت عن تقديم المزيد من المعلومات عن القتلى والمصاب، ولم تعلق أيضا على ملابسات الحادث.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الشركة المشغلة نورثمبريا هليكوبتر قولها إن إحدى طائراتها، وهي من طراز جي-أو.سي.إل.في،تعرضت لحادث في أثناء تدريب.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن الطائرة سقطت في حقل بالقرب من فينتنور.

وأوفدت خدمة الإسعاف الجوي في هامبشير وجزيرة وايت فريقا للرعاية الحرجة ضم طبيبا ومسعفا متخصصا.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف إنها نقلت شخصا واحدا إلى المستشفى.

