مكتب الأسرى: تهجم بن غفير على البرغوثي يكشف سياسة انتقامية ممنهجة

بن غفير مع الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي (صوؤة من الفيديو المتداول)

أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، مساء أمس الخميس، أن تهجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على القيادي في حركة “فتح” والأسير في سجن “ريمون” وسط إسرائيل، مروان البرغوثي، داخل زنزانته، بأنه “مشهد يكشف عقلية الانتقام”.

وقال المكتب، في منشور على منصة تلغرام، إن “تهجم بن غفير على القيادي الأسير مروان البرغوثي داخل زنزانته مشهد يكشف عقلية الانتقام والتحريض التي تقود منظومة السجون الإسرائيلية”.

وشدد على أنه منذ تولي بن غفير منصبه في وزارة الأمن القومي تحولت إدارة السجون إلى أداة عقاب جماعي بحق الأسرى الفلسطينيين عبر إجراءات ممنهجة تهدف إلى إذلالهم وسحق إنسانيتهم.

وذكر أن إدارة السجون تحرم الأسرى من الحقوق الأساسية وسط ظروف اعتقال قاسية وتضييق مستمر “لا يترك لهم متسعا للعيش بكرامة خلف القضبان”.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن ما يجري “انتقام بغطاء رسمي”.

والخميس، اقتحم بن غفير، الخميس، زنزانة القيادي مروان البرغوثي وقام بتهديده، وقال له: “من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، أنتم لن تنتصروا علينا”.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة هآرتس، مقطعا مصورا يظهر فيه الوزير اليميني المتطرف بن غفير، وهو يوجه تهديدات للبرغوثي، بعد أن اقتحم زنزانته في سجن ريمون وسط إسرائيل.

يأتي ذلك في إطار السياسات الاستفزازية للوزير اليمني المتطرف، وغداة مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على “الفكرة المركزية” لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء.

وظهر مروان البرغوثي، المعتقل منذ عام 2002، في المقطع بهيئة هزيلة ووضع صحي متدهور.

والبرغوثي، يعتبر من أبرز قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بخمسة مؤبدات.

واعتقلت إسرائيل البرغوثي في أبريل/ نيسان 2002، وحكمت عليه بالسّجن المؤبد 5 مرات و40 سنة، بتهمة المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين.

والحكم “المؤبد” في إسرائيل غير محدد المدة، وإن كان من المتعارف عليه أنه يعني السجن مدى الحياة، لكن تل أبيب باتت تنتهج في السنوات الأخيرة سياسة احتجاز جثامين الأسرى حتى بعد وفاتهم داخل السجون.

ومنذ تولي بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي نهاية 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل تدهورا ملحوظا، حيث لوحظ انخفاض كبير في أوزانهم نتيجة السياسات التي فرضها في السجون.