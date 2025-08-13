مليون طفل يعانون صدمات نفسية.. تحذير أممي من تداعيات الحرب المدمرة على أطفال غزة

حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأربعاء، من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أطفال قطاع غزة، كاشفًا عن أرقام صادمة تعكس حجم المأساة المستمرة منذ أشهر.

وأوضح المسؤول الأممي أن ما لا يقل عن 100 طفل لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجوع، في وقت تتفاقم فيه أزمة الغذاء مع استمرار الحصار ونقص المساعدات الإنسانية. كما أشار إلى أن أكثر من 40 ألف طفل قُتلوا أو أصيبوا جراء القصف والضربات الجوية التي استهدفت مناطق متفرقة في القطاع.

وأضاف أن 17 ألف طفل على الأقل فقدوا ذويهم أو أصبحوا بلا مرافق نتيجة النزاع، ما يتركهم عرضة لمخاطر إضافية، بما في ذلك الاستغلال والعنف. وفي السياق ذاته، أكد أن نحو مليون طفل في غزة يعانون من صدمات نفسية شديدة، جعلتهم غير قادرين على العودة إلى الدراسة أو ممارسة حياتهم الطبيعية.

وشدد المفوض العام للأونروا على أن هذه الأرقام تمثل جرس إنذار للمجتمع الدولي، داعيًا إلى تحرك عاجل وفوري لحماية الأطفال في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون عوائق.