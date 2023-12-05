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منظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة "يزداد سوءا" كل ساعة

منذ ساعتين
جرحى بسبب القصف الإسرائيلي على غزة

جرحى بسبب القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

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أعلن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في غزة اليوم الثلاثاء، أن الوضع في القطاع يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف إسرائيل القصف على الجنوب حول مدينتي خانيونس ورفح.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للصحفيين عبر رابط فيديو من غزة “الوضع يزداد سوءا كل ساعة”.

وأضاف “القصف يشتد في كل مكان، بما يشمل المناطق الجنوبية في خانيونس وحتى رفح”.

وكانت قد تعرضت محافظة خان يونس، الليلة الماضية وصباح الثلاثاء، لواحدة من أقسى حملات القصف الجوي والمدفعي منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل شهرين، وفي قت فر الكثير من المدنيين من منازلهم وحتى المدارس التي لجأوا إليها في وقت سابق من الحرب مع اشتداد القصف.

وكان القصف عبارة عن أحزمة نارية، تتمثل في قصف منطقة بذاتها بعدد كبير من الصواريخ والقنابل.

 

    المصدر :
  • رويترز

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