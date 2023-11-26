"منها اقتربت من موسكو".. روسيا تُعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق في البلاد، منها العاصمة موسكو.

وذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أنه تم تدمير عدة طائرات مسيرة أثناء اقترابها من العاصمة الروسية.

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت، في كلمة أمام قمة دولية حول الأمن الغذائي في كييف، أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الدفاعات الجوية لحماية طرق تصدير الحبوب والمناطق المتاخمة لروسيا أيضًا.

وأضاف زيلينسكي في القمة، التي حضرها مسؤولون كبار من دول أوروبية: “هناك عجز في الدفاع الجوي، وهذا ليس سرًا”.

وكان زيلينسكي يتحدث بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا باستخدام 75 طائرة مسيرة خلال الليل، وهو أكبر هجوم من نوعه في الحرب.

وقال زيلينسكي إن الشركاء الأجانب سيزودون كييف بسفن لمرافقة قوافل سفن الشحن من الموانئ الأوكرانية لضمان أمنها.

وتابع: “لدي اتفاقات مع عدة دول بشأن مرافقة قوية للقوافل من قبل الأوكرانيين ولكن باستخدام معدات (أجنبية)”.

وذكر الرئيس الأوكراني أيضًا أن كييف تأمل في سد العجز في دفاعها الجوي من خلال إمدادات جديدة من الشركاء وزيادة طاقتها الإنتاجية، وهو أمر قال إنه تم إحراز تقدم فيه، مشيرًا إلى أنّه “حتى اليوم، لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيل عما نقوم به.. لكن هناك تقدمًا”.