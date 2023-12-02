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من أميز الباحثين حول العالم.. استشهاد عالم الفيزياء "سفيان تايه" بقصف إسرائيلي شمال غزة

منذ 4 دقائق
العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه

العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه

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أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية (السبت 2-12-2023) استشهاد العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه وأسرته جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال الشرق من مدينة غزة.

وسفيان تايه هو دكتور فلسطيني الجنسية وأستاذ الفيزياء في قطاع غزة، ويعتبر من بين أبرز الشخصيات الناجحة في مجالها المهني من الناحية الأكاديمية والإدارية.

وُلد سفيان تايه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في 20 أغسطس 1971، حيث تلقى تعليمه المدرسي في مدارس الوكالة بالمخيم، وحصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من الجماعة الإسلامية بغزة عام 1994، وبدأ في نفس العام العمل لدى الجامعة.

وخلال مسيرته المهنية، شغل تايه العديد من المناصب، أبرزها: رئيس الجامعة الإسلامية بغزة، وتم تصنيفه ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم في عام 2021.

ويحمل درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية. وقد حاز جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان، وذلك إلى جانب تعيينه حاملاً لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في فلسطين، وفق مواقع محلية فلسطينية.

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