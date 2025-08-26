من رسوم جرافيتي إلى حرائق متعمدة.. تطور الهجمات المعادية للسامية في أستراليا خلال عامين

شهدت أستراليا سلسلة من الهجمات المرتبطة بمعاداة السامية على عدد من المعابد اليهودية والمباني والسيارات منذ بداية حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن المجلس التنفيذي ليهود أستراليا، وهو مظلة لليهود في الدولة، أن منذ ذلك الحين وحتى أكتوبر تشرين الأول 2024 تم تسجيل أكثر من ألفي واقعة مرتبطة بمعاداة السامية في أستراليا.

وقالت الحكومة الأسترالية في أغسطس آب إن واقعتين على الأقل في سيدني وملبورن في أواخر عام 2024 كانتا بتحريض من الحكومة الإيرانية. وأعلنت أستراليا أنها ستطرد السفير الإيراني ردا على ذلك.

وفيما يلي بعض الوقائع الرئيسية:

– 25 مايو أيار 2024: رسوم جرافيتي على جدران في أكبر مدرسة لليهود في أستراليا في ملبورن.

– 13 أكتوبر تشرين الأول 2024: رسوم جرافيتي معادية للسامية على جدران مخبز لليهود في سيدني، مع ترك رسالة لصاحب المخبز تقول “كن حذرا”.

– 17 أكتوبر تشرين الأول: إحراق مدخل مصنع (كيرلي لويس) للجعة في منطقة بوندي بسيدني.

– 20 أكتوبر تشرين الأول: إضرام النار في مطعم لويس كونتيننتال كيتشن اليهودي المجاور في بوندي.

وجه فريق عمل يحقق في الهجمات المعادية للسامية لعضو سابق في عصابة لراكبي الدراجات النارية في مارس آذار تهمة تحريض رجلين على إضرام النار في واقعتي مصنع الجعة والمطعم من أجل تشتيت جهود الشرطة. وأنكر التهم الموجهة إليه وأُطلق سراحه بكفالة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لاحقا إن معلومات من وكالة المخابرات الوطنية أظهرت أن الحكومة الإيرانية كانت وراء الهجوم على المطعم.

– 21 نوفمبر تشرين الثاني 2024: إحراق سيارات وتخريب مبان في شرق سيدني، وهي منطقة يسكنها عدد كبير من اليهود.

– السادس من ديسمبر كانون الأول 2024: إضرام النار في كنيس (أداس إسرائيل) في جنوب ملبورن، وتعاملت الشرطة مع الواقعة على أنها هجوم إرهابي محتمل. وجه فريق عمل لشرطة مكافحة الإرهاب في ولاية فيكتوريا في أغسطس آب 2025 اتهامات إلى رجلين على صلة بالهجوم. بعد ذلك بأيام، أعلن ألبانيزي أن الحادث كان بتحريض من الحكومة الإيرانية أيضا.

– السابع من ديسمبر كانون الأول 2024: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن الهجمات المعادية للسامية في أستراليا مرتبطة بدعم حكومتها لقرار للأمم المتحدة يؤيد قيام دولة فلسطينية.

– التاسع من ديسمبر كانون الأول 2024: إطلاق فرقة عمل تابعة للشرطة الاتحادية للتصدي للجرائم المرتبطة بمعاداة السامية.

– 11 ديسمبر كانون الأول 2024: إحراق سيارات وتخريب مبان في شرق سيدني.

– السابع من يناير كانون الثاني 2025: توجيه اتهام لرجل بعد أن تردد أنه هدد مصلين بالقرب من كنيس في شمال سيدني.

– 10 يناير كانون الثاني 2025: رسوم جرافيتي تشمل الصليب المعقوف على جدران كنيس في جنوب سيدني.

– 11 يناير كانون الثاني 2025: رسوم جرافيتي على جدران كنيس في غرب سيدني ومحاولة لإضرام النار به. وصف كريس مينز رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الهجوم بأنه تصعيد في الجرائم المعادية للسامية. ورسم رسوم جرافيتي معادية للسامية على سيارات ومنازل في غرب سيدني.

– 16 يناير كانون الثاني 2025: فريق العمل الاتحادي المعني بمعاداة السامية ينفذ أول عملية اعتقال، موجها الاتهام إلى رجل من سيدني بإصدار تهديدات بالقتل والتخريب.

– 17 يناير كانون الثاني 2025: إضرام النار في سيارتين وتعرض منزل في شرق سيدني كان يملكه أحد زعماء الجالية اليهودية للتخريب.

– 19 يناير كانون الثاني 2025: مينز يعلن قوانين لتعزيز الحماية من خطاب الكراهية وحظر الاحتجاجات خارج دور العبادة.

– 21 يناير كانون الثاني 2025: وضع رسوم جرافيتي على جدران مركز لرعاية الأطفال في شرق سيدني وإضرام النار فيه. الشرطة توجه اتهاما لامرأة على خلفية هجوم وقع في 11 ديسمبر كانون الأول. ويعلن ألبانيزي عقد اجتماع للحكومة ردا على تصاعد معاداة السامية.

– 29 يناير كانون الثاني 2025: شرطة نيو ساوث ويلز تقول إنها عثرت على مقطورة مليئة بالمتفجرات في شمال غرب سيدني. السلطات تقول في وقت لاحق إنها كانت خطة زائفة وضعتها شبكة للجريمة المنظمة لمهاجمة كنيس يهودي في سيدني، بهدف تشتيت موارد الشرطة.

– 12 فبراير شباط 2025: السلطات الأسترالية تعلن إيقاف ممرض وممرضة في مستشفى بسيدني عن العمل بسبب تهديدهما بقتل مرضى يهود ورفض علاجهم بحسب مقطع على تطبيق تيك توك، مما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق.

– الرابع من يوليو تموز 2025: فرار 20 يهوديا خلال عشاء السبت في كنيس شرق ملبورن من حريق وصفته الشرطة بأنه متعمد. وألقي القبض على رجل وجرى اتهامه بارتكاب جرائم مختلفة، وتحقق السلطات فيما إذا كانت الواقعة مرتبطة باضطراب وقع في الليلة نفسها بمطعم إسرائيلي في المدينة.