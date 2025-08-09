من صفوف الجوعى إلى ضحايا القصف.. مأساة مزدوجة تعيشها غزة تحت نيران الاحتلال

ارتقى نحو 15 فلسطينيا منذ فجر اليوم السبت إثر استهداف الاحتلال شمال مخيم النصيرات، وطالبي المساعدات في أنحاء القطاع كافة.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 15 شهيدا قضوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 12 من طالبي المساعدات.

وأكد مستشفى العودة استشهاد 6 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال طالبي المساعدات قرب نقطة توزيع المساعدات التابعة لما تسمى “منظمة غزة الإنسانية” عند محور نتساريم وسط قطاع غزة.

كذلك أفاد مستشفى العودة باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 33 جراء استهداف الاحتلال مواطنين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكرت مصادر طبية أن طفلا فلسطينيا استشهد إثر إصابته جراء سقوط صندوق مساعدات من إنزال جوي في تلة النويري غربي مخيم النصيرات وسط غزة.

وقالت مصادر محلية، نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مدفعية الاحتلال قصفت حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مسيّرة للاحتلال قرب مسجد الشهيد شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فضلا عن نسف منازل غربي المدينة.

حصيلة شهداء التجويع

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة إن 39 شخصا استشهدوا وأصيب 491 بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أن من بينهم 21 شهيدا و341 مصابا بنيران الاحتلال من منتظري المساعدات.

وعن التجويع المتواصل، أكدت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 11 شخصا بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 212 بينهم 98 طفلا.

وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و850 مصابا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 36 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع أمس الجمعة، بينهم 21 من طالبي المساعدات.