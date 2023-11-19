من مسافة صفر.. كتائب القسام تعلن قتل 6 جنود إسرائيليين

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد أن مقاتليها تمكنوا من قتل 6 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك جنوب شرقي قطاع غزة، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 5 من جنوده وضباطه في معارك بغزة.

وقالت “القسام” في بيان مقتضب أصدرته اليوم إن مقاتليها “أجهزوا على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة”.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل 5 من جنوده وضباطه بمعارك شمال غزة، بينهم ضابط برتبة رائد.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس السبت 18\11\2023 عن تمكنها من قتل وجرح عدد من الجنود وتدمير 17 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت 18\11\2023 أيضا مقتل 6 من ضباطه وجنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك المحتدمة في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين من كتيبة مركزية لكتائب القسام في حي الزيتون وجباليا.

كما أعلن في بيان توسيع عمليته البرية إلى حي الزيتون شرقي مدينة غزة ومنطقة جباليا شمالي القطاع، مؤكدا استهداف قواته المتوغلة من جانب مقاتلين فلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة أمس السبت 18\11\2023 بارتفاع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى في غزة منذ بداية التوغل البري في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 58.

وبمقتل الجنود والضباط الأحد يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن رسميا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه إلى 380 قتيلا.