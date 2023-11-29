"مهمة مفاجئة" للأسطول الروسي.. وتدمير مسيرة أوكرانيّة فوق موسكو

شنّت فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي هجومًا بأربعة صواريخ كروز على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء.

ونقلت تاس عن الوزارة قولها: “تلقى طاقم فرقاطة من أسطول البحر الأسود مهمة مفاجئة تتمثل في شن ضربة بصواريخ كروز (طراز) كاليبر في أقصر وقت ممكن على البنية التحتية العسكرية للعدو”.

بالمقابل، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الأربعاء، أنّ قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا نحو العاصمة.

وأضاف عبر تطبيق التراسل “تلغرام” أن الطائرة المسيرة دُمرت فوق بودولسك في منطقة موسكو.

وأردف: “تشير المعلومات الأولية إلى عدم وقوع أضرار أو ضحايا في الموقع الذي سقط فيه الحطام”.