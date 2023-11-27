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مواد غذائية وطبية.. قطر ترسل 5 طائرات من المساعدات الإنسانية إلى غزة

منذ 26 دقيقة
المساعدات القطرية لغزة

المساعدات القطرية لغزة

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أعلنت وزارة الخارجية القطرية إرسال 5 طائرات إلى مدينة العريش في مصر تحمل 156 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس أن الطائرات التابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية.

وأشارت إلى أن الدفعة الجديدة ترفع مجموع الطائرات التي حملت مساعدات لغزة إلى 26 طائرة كانت محملة بإجمالي 879 طنا من المساعدات.

وأوضحت الوزارة أن هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

وأشرفت قطر، بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأميركية، على جهود الوساطة التي كللت بالإعلان عن هدنة إنسانية في غزة لمدة 4 أيام، وذلك قبل تمديدها ليومين إضافيين.

وسمحت الهدنة بإطلاق سراح عشرات المحتجزين في قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دخول قوافل من المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع الذي تعرض لعدوان إسرائيلي استمر نحو 50 يوما، مما تسبب في استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 36 ألفا.

    المصدر :
  • الجزيرة

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