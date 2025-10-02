موجة الصعود القياسي للذهب تتوقف مع ارتفاع الدولار

تراجع الذهب (الخميس 2-10-2025) من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه الجلسة الماضية، متأثرا بعمليات جني الأرباح والارتفاع الطفيف للدولار، لكنه تلقى بعض الدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية وحالة عدم اليقين السياسي.

بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3858.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3895.09 دولار أمس الأربعاء.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 3883.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة انخفضت 32 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول بعد تراجعها ثلاثة آلاف وظيفة في أغسطس آب عقب مراجعة بالخفض.

وأوقفت الحكومة الأمريكية معظم أنشطتها مما يهدد آلاف الوظائف الاتحادية بعد أن حالت الانقسامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.

وقد يتسبب الإغلاق في تأخير صدور بيانات مؤشرات اقتصادية، منها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والمنتظر صدوره غدا الجمعة.

ووفقا لأدة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرجح المتعاملون خفضا 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 47.07 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1552.05 دولار فيما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1256.93 دولار.