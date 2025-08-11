الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
موسكو تعلن إحراز تقدم ميداني بشرق أوكرانيا

منذ 33 دقيقة
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن قواتها سيطرت على حي لوناتشارسكي السكني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا والتي أعادت كييف تسميتها إلى فيدوريفكا في عام 2016.

ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من التقرير بشأن ساحة المعركة.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

