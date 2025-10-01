الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
ميدفيديف يسخر من وعود ترامب بتحريك غواصات نووية تجاه السواحل الروسية

منذ دقيقتان
دميتري ميدفيديف

سخر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم ترسل غواصات نووية إلى السواحل الروسية كما زعم ترامب.

وكان ترامب وصف ميدفيديف بأنه “شخص غبي” وادعى أنه حرك “غواصة أو اثنتين” باتجاه روسيا، مشيراً في أغسطس/آب الماضي إلى أنه أصدر تعليمات بتحريك غواصتين نوويتين إلى “المناطق المناسبة” رداً على تهديدات ميدفيديف.

وعلق ميدفيديف على تصريحات ترامب عبر منصة إكس بالإنجليزية قائلاً: “حلقة جديدة من مسلسل الإثارة… ترامب يكرر الحديث عن الغواصات التي يزعم أنه أرسلها إلى الشواطئ الروسية، مصراً على أنها ‘مخبأة بشكل جيد للغاية'”. وأضاف ميدفيديف مازحاً: “كما يُقال، من الصعب العثور على قطة سوداء في غرفة مظلمة، خاصة إذا لم تكن موجودة”.

    المصدر :
  • رويترز

