نائب الرئيس الأمريكي: أموال دافعي الضرائب يجب أن لا تُهدر في حرب أوكرانيا

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2025 12:36 مساءً
نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس

أكد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده سئمت من تمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال خلال لقاء على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، الأحد: “سئمنا من تمويل حرب أوكرانيا، نريد إيجاد حل سلمي لهذه المسألة”.

وأشار فانس إلى أن الشعب الأمريكي سئم من إنفاق أموال دافعي الضرائب على هذه الحرب، وأن على الدول الأوروبية أن تقوم بدورها المنوط بها.

وتابع: “ما قلناه للأوروبيين كان بسيطا: أولا وقبل كل شيء، هذه الحرب تدور وراء أبوابكم الخلفية، عليكم أن تتقدموا وتتخذوا خطوات أكبر، إذا كنتم مهتمين بهذا الصراع لهذه الدرجة فعليكم أن تكونوا على استعداد لتمويله بشكل مباشر أكثر”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • الأناضول

