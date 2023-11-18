نائب فرنسي: إسرائيل تشن حرباً استعمارية على الفلسطينيين

‏وصف النائب في البرلمان الفرنسي، توماس بورتيس، ما تقوم به إسرائيل من حملة شرسة في قطاع غزة، بأنه “حرب استعمارية للقضاء على الفلسطينيين”.

‏وأضاف بورتيس، النائب عن حزب “فرنسا الأبية”، الذي يقوده جون لوك ميلونشو، أن “إسرائيل تمهل ساعة واحدة لإخلاء مستشفى الشفاء (بغزة). العشرات من الأطفال الرضع يواجهون خطر الموت. حياة المئات مهددة”.

‏ولفت بورتيس، في تدوينة على منصة “إكس” السبت، إلى أن “الهجمات التي ينفذها المستوطنون اليهود ضد المدنيين في الضفة الغربية تتزايد”.

‏وقال “إسرائيل تشن حرباً استعمارية للقضاء على الفلسطينيين”.

Israël donne 1H pour évacuer l’hôpital Al-Shifa. Des dizaines de bébés risquent de mourrir. Des centaines de vies sont menacées. Les attaques se multiplient aussi en Cisjordanie contre des civils par les colons. Israël mène une guerre coloniale pour éradiquer les palestiniens. — Thomas Portes (@Portes_Thomas) November 18, 2023

في السياق، أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، السبت، بدء عمليات الإخلاء من المستشفى إثر مهلة ساعة، التي أعطاها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.

وقال أبو سلمية، للأناضول، إنه “بعد عملية الإخلاء، بقي في المشفى 5 أفراد من الطاقم الطبي ونحو 120 مريضا لا يستطيعون السير على الأقدام لإجرائهم عمليات جراحية بسبب إصاباتهم في الأقدام”.

ومنذ 43 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.