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نائب فرنسي: إسرائيل تشن حرباً استعمارية على الفلسطينيين

منذ 14 دقيقة
النائب الفرنسي توماس بورتيس

النائب الفرنسي توماس بورتيس

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‏وصف النائب في البرلمان الفرنسي، توماس بورتيس، ما تقوم به إسرائيل من حملة شرسة في قطاع غزة، بأنه “حرب استعمارية للقضاء على الفلسطينيين”.

‏وأضاف بورتيس، النائب عن حزب “فرنسا الأبية”، الذي يقوده جون لوك ميلونشو، أن “إسرائيل تمهل ساعة واحدة لإخلاء مستشفى الشفاء (بغزة). العشرات من الأطفال الرضع يواجهون خطر الموت. حياة المئات مهددة”.

‏ولفت بورتيس، في تدوينة على منصة “إكس” السبت، إلى أن “الهجمات التي ينفذها المستوطنون اليهود ضد المدنيين في الضفة الغربية تتزايد”.

‏وقال “إسرائيل تشن حرباً استعمارية للقضاء على الفلسطينيين”.

في السياق، أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، السبت، بدء عمليات الإخلاء من المستشفى إثر مهلة ساعة، التي أعطاها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.

وقال أبو سلمية، للأناضول، إنه “بعد عملية الإخلاء، بقي في المشفى 5 أفراد من الطاقم الطبي ونحو 120 مريضا لا يستطيعون السير على الأقدام لإجرائهم عمليات جراحية بسبب إصاباتهم في الأقدام”.

ومنذ 43 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.

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