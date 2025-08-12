الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
نتنياهو: إسرائيل ستسمح لسكان غزة بالخروج من القطاع إذا أرادوا

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. رويترز

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفضه أي صفقات جزئية بشأن إعادة الرهائن.

وقال في مقابلة مع قناة “i24” التلفزيونية رداً على سؤال حول ما إذا كان احتمال التوصل إلى وقف جزئي لإطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الأسرى لا يزال قائماً: “سمعتم الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب. أعتقد أن الأمر قد انتهى”.

وتابع قائلا إن هذا الأمر أصبح من الماضي، وإنه يتجه لعقد صفقة شاملة لإعادة جميع الرهائن وبشروط تحددها إسرائيل مشيرا إلى أنه وجه بتقليص مدة تنفيذ احتلال مدينة غزة.

وأضاف: “بذلنا كل أنواع المحاولات. قطعنا شوطاً طويلاً. واتضح لنا أنهم يُضللوننا… في أي حال، سيبقى الكثير من الرهائن، أحياءً وأمواتاً، في أيديهم… أريد الجميع – الأحياء منهم والأموات”، في إشارةٍ إلى اقتراحٍ سابقٍ لاتفاقٍ جزئي، كان من شأنه أن يضمن إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وجثث 18 آخرين.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستسمح لسكان غزة بالخروج من القطاع إذا أرادوا. وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تجري محادثات مع بلدان أخرى لاستقبال سكان قطاع غزة، لكنه لم يسمِّ دولا بعينها. وقال عن احتمال هجرة سكان غزة إلى الخارج أن “هذا الأمر يحصل في كل النزاعات… سنسمح بذلك، خلال المعارك وبعدها”.

وجاء كلام نتنياهو بعد وقتٍ قصيرٍ من إعلان مصر أنها تعمل على إحياء خططٍ لإطلاق سراح رهائن لمدة 60 يوماً واتفاقٍ لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الجمعة موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على السيطرة على قطاع غزة كلّه، وهو ما لقي إدانات عربية ودولية واسعة.

